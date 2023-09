Milano | lasciano la figlia di 8 mesi in auto per andare al matrimonio di un amico | denunciati

(Di domenica 17 settembre 2023) Una coppia di genitori è stata denunciata aper abbandono di minore. I due, secondo quanto ricostruito, hanno lasciato in macchina la loro bambina di ottopera festeggiare ildi un. Ieri sera, sabato 16 settembre 2023, i carabinieri di Cornaredo sono intervenuti in un parcheggio di un ristorante in via Fratelli Cervi a Cusago, comune in provincia di, dove la piccola era sola in. I militari sono riusciti a rintracciare subito i genitori, di 31 e 41 anni, i quali si sono giustificati sostenendo “di controllare la bambina da remoto attraverso un cellulare in videochiamata e di aver lasciato i finestrini chiusi per evitare malanni”. La piccola, “in buona salute”, è stata riaffidata ai genitori che sono stati ...

... impegnati nei festeggiamenti per il matrimonio di un loro amico in un ristorante a Cusago in provincia di. E' accaduto ieri sera tardi. Sul posto, in via Fratelli Cervi, sono intervenuti i ...Sabato sera i carabinieri della stazione di Cornaredo sono intervenuti in via Fratelli Cervi a Cusago (provincia di), presso il parcheggio di un ristorante, dove una bambina di 8 mesi, era stata lasciata sola all'interno di un'auto parcheggiata . I Carabinieri sono riusciti a risalire subito all'identità dei ...... impegnati nei festeggiamenti per il matrimonio di un loro amico in un ristorante a Cusago in provincia di. E' accaduto ieri sera tardi. Sul posto, in via Fratelli Cervi, sono intervenuti i ...

Milano, lasciano la figlia di 8 mesi in auto e vanno alla festa di nozze: «Dormiva». Genitori denunciati Corriere Milano

Milano, lasciano figlia di 8 mesi in auto per nozze amico: genitori denunciati Sky Tg24

Una coppia di genitori è stata denunciata a Milano per abbandono di minore. I due, secondo quanto ricostruito, hanno lasciato in macchina la loro bambina di otto mesi per andare a festeggiare il ...(ANSA) - MILANO, 17 SET - Una bimba di 8 mesi è stata lasciata sola all'interno di un'autovettura parcheggiata dai genitori, impegnati nei festeggiamenti per il matrimonio di un loro amico in un ...