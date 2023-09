Milano | 28enne travolto e ucciso nella notte | l’auto fuggita senza soccorrerlo

Leggi su open.online

(Di domenica 17 settembre 2023) Un ragazzo di 28 anni è morto questa, dopo essere statoda un’auto fuggi dopo l’incidenteprestare soccorso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 4 in viale Jenner, quando il ragazzo era appena uscito dalla discoteca Alcatraz insieme ad alcuni amici. La vittima era un italiano nato in Bulgaria, che vive con la famiglia a Settimo Milanese. Ilera stato trasportato in condizioni già gravi all’ospedale Niguarda, dove è morto dopo un arresto cardiaco. Secondo i primi rilievi della polizia locale, il ragazzo avrebbe attraversato fuori dalle strisce pedonali, quandoproveniente da piazza Maciacchini lo ha. In corso le analisi sui video delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire la dinamica e rintracciare la ...