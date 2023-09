Milano | 28enne travolto e ucciso nella notte Dopo diverse ore | si è costituito il conducente | «L’ho investito io»

(Di domenica 17 settembre 2023) Un ragazzo di 28 anni è morto questaessere statoda un’auto. Ilè fuggitol’incidente, senza prestare soccorso. Il fatto è avvenuto pocole 4, in viale Jenner, quando la vittima era appena uscita dalla discoteca Alcatraz.ore più tardi, l’autore dell’omicidio si è. L’uomo, presentatosi in caserma, ha confessato ai carabinieri: «io». Forse nel tentativo di crearsi un alibi, l’automobilista di 30 anni si era già recato in giornata dalle forze dell’ordine, ma per denunciare il presunto furto della sua auto. La vittima si chiamava Vassil Facchetti, era un cittadino italiano nato in Bulgaria e viveva con la famiglia a ...

Erano passate da poco le 4 quando il ragazzo, appena uscito da una discoteca in compagnia di un gruppo di amici, si è attardato e ha attraversato viale Jenner per cercare di raggiungerli, all'altezza ......stretto il cerchio attorno al guidatore che era al volante del veicolo che ha travolto il. ... Cameriere nel ristorante Sophia Loren difino a pochi mesi fa, Vassil aveva studiato un anno ...Ennesimo incidente a. Domenica sera, pochi minuti dopo le 20, per cause ancora in corso di accertamento, una donna ... Lì, ilVassil Facchetti è stato travolto e ucciso dopo una serata in ...

Milano, 28enne investito e ucciso all'alba di domenica da un'auto pirata TGCOM

Milano, 28enne investito e ucciso fuori da un locale. Pirata della strada si costituisce Sky Tg24

A Milano un 28enne è morto, investito da un'auto pirata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 04:00 in viale Jenner. La vittima è Vassil Facchetti, italiano nato a Ruse (Bulgaria) e residente a Settimo ...Travolto da un'auto in corsa dopo una notte in discoteca a Milano.E'"morto poco dopo l'arrivo in ospedale un ragazzo di 28 anni, che stava attraversando la strada in viale Jenner, nella zona nord ...