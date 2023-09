Milano | 28enne investito e ucciso nella notte da un' auto pirata

(Di domenica 17 settembre 2023) Sono in corso le indagini e si stanno controllando le telecamere della zona alla ricerca dell're. TI POTREBBE INTERESSARE

Un ragazzo di 28 anni è morto questa notte a Milano, dopo essere stato travolto da un'auto che è fuggita dopo l'incidente senza prestare soccorso. Il ragazzo era stato trasportato in condizioni già gravi. Dai primi rilievi della polizia locale il pedone stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Sono in corso le indagini e si stanno controllando le telecamere della zona alla ricerca dell'investitore.

A Milano un 28enne è morto, investito da un'auto pirata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 04:00 in viale Jenner. La vittima è V. F., italiano nato a Ruse (Bulgaria) e residente a Settimo Milanese c ...Un pedone di 28 anni è morto questa notte a Milano, dopo essere stato travolto da un'auto, che è fuggita dopo l'incidente senza soccorrere il giovane ...