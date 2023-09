Milano | 28enne investito da un’auto pirata fuori dalla discoteca Alcatraz | l’autista non si è fermato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023)alle 4 di mattina all’uscita di unamilanese, mentre stava attraversandodalle strisce pedonali. Un ragazzo bulgaro di 28 anni è stato ucciso daall’alba nei pressi dell’, dove era insieme ad alcuni amici.non si èa soccorrerlo. Il ragazzo, italiano nato in Bulgaria, è stato soccorso e portato in gravissime condizioni – in arresto cardiaco – all’ospedale Niguarda dove è deceduto poco dopo. L’auto proveniva da via Livigno ed era diretta verso piazzale Maciachini. La polizia locale, che svolge le indagini, sta esaminando i filmati delle telecamere della zona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.