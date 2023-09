Milan | sconfitta storica nel derby | il dato

(Di domenica 17 settembre 2023) Ilha perso il suo quintoconsecutivo in questo anno solare. Non era mai successo nella storia che i rossoneri perdessero cinque...

... allontanato dopo aver mancato ai playoff la qualificazione ai Mondiali (contro il ... l'ex allenatore tra le altre di Roma,e Fiorentina ha conquistato una storica qualificazione ...... ma dopo una progressione si deve arrendere ad una grande parata bassa di Ledda che chiude la partita e lascia una Inter rinvigorita dopo ilcon la Juventus mentre ildeve subito ...3 Il day - after è anche più duro per ilperché ora la squadra deve realizzare che unacosì pesante come quella rimediata per 5 - 1 nel derby può lasciare degli strascichi sia a livello fisico che mentale. Ecco perché ora ...

Milan sconfitto 5-1 dall'Inter: il commento di Paolo Condò sul derby. VIDEO Sky Sport

Pioli: "Fino al 3-1 eravamo in ballo. Scuse ai tifosi No, mica abbiamo perso apposta" La Gazzetta dello Sport

Serie A 2023/2024, 4a giornata. Le ultime notizie sulla partita Roma-Empoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Prima sconfitta stagionale per il Sassuolo Primavera, battuto per 0-2 dal Milan al Ricci nella terza giornata di campionato. Prestazione incolore dei ragazzi di Bigica, che hanno creato ben poche ...