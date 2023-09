Milan-Newcastle | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 17 settembre 2023) Gara valida per la prima giornata del gruppo F di Champions League 2023/2024. I rossoneri puntano a ripetere o addiririttura migliorare il cammino dello scorso anno quando raggiunsero la semifinale. Dall’ altra parte gli inglesi tornano dopo molti anni sul massimo palcoscenico europeo.si giocherà martedì 19 settembre 2023 alle ore 18.45 presso lo stadio Meazza.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un inizio di campionato assai convincente con tre vittorie consecutive, per i rossoneri è arrivata la pesante battuta d’arresto nel derby contro l’Inter. Ma adesso è tempo di concentrarsi sulla Champions che per storia e tradizione, è sempre stata l’ habitat di questa società. Per gli inglesi si tratta invece di un ritorno nella massima competizione continentale dopo tanti anni di ...