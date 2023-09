Milan-Newcastle | designata la squadra arbitrale per il match di Champions League

E' lo spagnolo José María Sánchez l'arbitro designato dall'Uefa per, prima gara del gruppo F di Champions League in programma martedì prossimo a San Siro. Raúl Cabañero e Iñigo Prieto gli assistenti, quarto ufficiale Cesar Soto Grado; al Var ...subito in campo dopo la sconfitta nel derby per preparare la sfida di Champions League contro il(diretta Sky Sport Uno e NOW martedì 19 settembre alle 18.45). Stefano Pioli ha parlato ...... ma non servirà molto tempo per capirlo: già martedì, contro il, d'altronde, potremmo scoprire se le certezze di Pioli e del suosi sono già sciolte come neve al sole.

Champions, Milan-Newcastle: arbitra lo spagnolo Josè Maria Sanchez Milan News

Resettare e ripartire, perché il calendario non offre il tempo di leccarsi le ferite. E' una domenica durissima per il Milan, ancora frastornato dall'umiliante sconfitta inflittagli dall'Inter, il 5-1 ...Jerry Cardinale non sarebbe affatto soddisfatto della sconfitta per 5-1 contro l'Inter e mediterebbe l'ennesima rivoluzione ...