(Di domenica 17 settembre 2023) Resettare e ripartire, perché il calendario non offre il tempo di leccarsi le ferite. E' una domenica durissima per il, ancora...

... che fa seguito al primo confronto avuto ieri dae Giorgio Furlani con la squadra nella ... ilfa quadrato per lasciarsi l'Inter alle spalle e affrontare il Newcastle dell'ex Tonali per ......e Furlani della costruzione di una batteria di centrali che molto è cambiata nell'ultimo ... Eppure l'ultima finestra di mercato ha visto ilsondare più di una possibilità su entrambe le ...Quando tutti incensavanoe Furlani dissi che il mercato delandava giudicato con partite più impegnative. Ora, non sarebbe giusto affondare il mercato per una sconfitta seppur cocente, ma che il mercato non ...

Milan, Moncada a Milanello dopo il pesante ko con l'Inter Calciomercato.com

Milan, dirigenza a Milanello dopo il derby: presente anche Moncada Pianeta Milan

Resettare e ripartire, perché il calendario non offre il tempo di leccarsi le ferite. E' una domenica durissima per il Milan, ancora frastornato dall'umiliante sconfitta inflittagli dall'Inter, il 5-1 ...La dirigenza rossonera ha voluto dare un segnale forte alla squadra dopo la sconfitta in Inter-Milan di ieri: ecco cosa è successo In casa Milan è tempo di leccarsi le ferite dopo il derby perso contr ...