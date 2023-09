E in Serie A gli interessamenti non mancano: era stato un'... dopo'umiliante sconfitta nel derby, diversi tifosi del- ...dell'Inter a centrocampo per il futuro: Wilfred Ndidi ... Sul centrocampista 26enne ci sarebbero anche altri club che - come'... Dopo la vittoria nel derby contro il(battuto per 5 - 1 ...... ma ho una miache porto avanti da più di un anno: Pioli non è'allenatore con cui ilpuò tornare ad essere il, fine della storia. Comprendo come non potesse essere esonerato 1 anno ...

Milan, l’idea di Pulisic per un calcio meno noioso. Ma dopo il derby… Pianeta Milan