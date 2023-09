Milan | dirigenza a Milanello dopo il derby | presente anche Moncada

L'Inter è diventato un tabù per il, la classica partita che condiziona l'atteggiamento del gruppo rossonero ancor prima di scendere in campo. E infatti l'Inter negli ultimi sette derby ha ...Il nostro allenatore unico non epurato nella grande purga che ha spazzato via latecnica ... Così come la Juve rifila tre gol a una discreta Lazio di cui il, date le medesime circostanze ...Larossonera è andata negli spogliatoi deldopo il ko per 5 - 1 con l'Inter. Lo conferma anche Stefano Pioli: "C'era, per stringersi attorno a noi. È chiaro che non possiamo essere felici"...

Dirigenza nello spogliatoio del Milan dopo il derby: ecco cosa è successo Milan News

Ci sono cose che non si possono fare. Esistono limiti che riguardano proprietà, dirigenza, squadra, tifosi. Ci sono responsabilità che è legittimo prendersi ma che poi bisogna ricordarsi di onorare. D ...Milan, dopo la batosta di ieri sera, oggi di nuovo in campo per riordinare le idee ed arrivare il più possibile con la testa sgombra da cattivi pensieri alla prima di Champions. Tuttavia, ci sarà un ...