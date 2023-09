Milan | Caressa tuona | “Serve un bagno d’umiltà | forse i primi risultati avevano illuso”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabioha detto la sua sulla vittoria per 5-1 dell’Inter nel derby contro il: “Ai rossoneriun. Mi sembra chiaro che se perdi cinque volte su cinque contro l’Inter il tuo impianto di gioco non funziona e la squadra non è ancora tale per poter imporre costantemente il proprio gioco.iniziali, ma ildovrebbe essere più umile“.ha poi sottolineato un altro aspetto: “Perdere 3-1 o 5-1 fa differenza perché un risultato così pesante è duro da digerire. I 20 minuti finali non mi sono piaciuti per niente“. SportFace.