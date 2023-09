Migranti | von der Leyen a Lampedusa | il piano dell' Ue in 10 punti

Sicuramente non i trafficanti di esseri umani e non gli scafisti' diceder Leyen illustrando il ... offrire avere alternative per spezzare circolo vizioso della narrativa dei trafficanti' ...Lampedusa, 17 settembre 2023 La premier Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, visitano l'isola di Lampedusa. Ecco le immagini. Fonte video: Chigi'Servono strumenti più efficaci di rimpatrio deiillegali che vengano messi in campo dall' Unione europea e non dai singoli stati nazionali'.con la presidente della Commissione Ue Ursula...

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa, continuano gli sbarchi dei migranti RaiNews

Migranti, Meloni: «Fermare le partenze illegali». Von der Leyen presenta piano in 10 punti Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Lampedusa, 17 settembre 2023 "L'Italia può contare sull'Ue". Lo ha detto in italiano la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha concluso la presentazione del piano ...la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un piano d'azione dell'Unione Europea in dieci punti per far fronte all'emergenza migranti. Si va dal supporto di Frontex e ...