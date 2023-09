Migranti | sindaci Lega | ' unico modo per difendere Italia è Salvini al Viminale'

(Di domenica 17 settembre 2023) Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) - (dalle inviata Antonietta Ferrante e Alice Bellincioni) - Ileghisti chiedono di fermare l'invasione e auspicano il ritorno di "Matteoal". La loro voce si alza dal prato di Pontida dove sta per iniziare il 35esimo raduno del Carroccio. "E' stato dimostrato che l'perl'è avere Matteoministro dell'Interno" dice Roberto Crippa, primo cittadino di Ceriano Laghetto comune in provincia di Milano che regge lo striscione 'Stop invasione' insieme ai colleghi di Seveso, Varedo e Senago. "E' giusto che il governo vada avanti, ma bisogna fare veramente qualcosa non per forme di razzismo, ma per questioni strutturali: l'Europa in pochi anni cambierà la ...

non seguono il diktat anti Meloni di Schlein sui'Questa destra fa a gara a chi è più cattivo' sul tema dei. Ma 'il governo Meloni è già in crisi, non durerà 5 anni'. Elly ...... arrabbiato perché teme che le immagini delle due leadertra ifiniscano per oscurare la ... Tra gli altri, interverranno ministri, governatori, capigruppo e una rappresentanza di. Ci ...... annunciato venerdì sera via social dalla presidente del Consiglio, in attesa che il Cdm di lunedì formalizzi la stretta: aumento del trattenimento deifino a 18 mesi nei centri per i ...

Centri per il rimpatrio dei migranti, il muro dei sindaci: «Non li vogliamo» ilgazzettino.it

Migranti, Schlein contro Meloni. Ma fronda tra i sindaci pronti a collaborare Affaritaliani.it

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – (dalle inviata Antonietta Ferrante e Alice Bellincioni) – I sindaci leghisti chiedono di fermare l’invasione e auspicano il ritorno di “Matteo Salvini al Vimin ...Montate dai Vigili del Fuoco - intervenuti a supporto della Prefettura - dIverse tende, all'interno del Cie di via Mattei a Bologna, in vista della possibile accoglienza di migranti in arrivo dal Sud ...