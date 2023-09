Migranti | Salvini dal palco di Pontida | “Contro l’invasione useremo qualunque mezzo permesso dalla democrazia”

...Problema gestito dal governo con lo stile dell'asilo mariuccia' Renzi ha anche parlato del tema dei, accusando il governo di gestire il problema 'con lo stile dell'asilo mariuccia...."Quando c'è un partito come la Lega e un dirigente comesi sa che è la scelta giusta, anzi l'unica scelta possibile", ha aggiunto, mentre la folla scandiva il coro "Le Pen, Le Pen". In Europa,...Intervenendo al raduno di Pontida , Le Pen ha elogiato l'operato di Matteoper come fronteggiò il tema deida ministro dell'Interno. 'Eravamo orgogliosi della Lega e di...

Piantedosi: "Salvini sui migranti avrebbe fatto meglio" L'HuffPost

Pontida. «L’Europa di Schengen, l’Europa dei popoli, l’Europa unita è morta a Ventimiglia». Lo ha urlato dal palco di Pontida, comune in provincia di Bergamo, dove ogni anno si radunano i seguaci dell ...Un'alleata, ma soprattutto un'amica. E' questo per Matteo Salvini, Marine Le Pen, arrivata oggi a Pontida, al fianco del leader leghista.