Migranti | Renzi | Governo ha fallito | gestisce problema come asilo Mariuccia

(Di domenica 17 settembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2023 "Ildeiviene gestito dalcon lo stile dell'. Salvini decide di chiamare Le Pen: ci vuole del talento a cercare gli unici che non vogliono fare accordi con noi. A quel punto Meloni che fa? Chiama Ursula von del Leyen a Lampedusa nello stesso orario in cui Le Pen parla a Pontida. L'obiettivo non è risolvere ilma aprire la campagna elettorale per le europee con quantità industriali di populismo". Lo ha detto Matteo, leader di Iv, intervenendo alla festa nazionale di Iv in corso a Santa Marinella. Fonte video: Iv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Il problema dei migranti viene gestito dal governo con lo stile dell'asilo mariuccia. Salvini decide di chiamare Le Pen: ci vuole del talento a cercare gli unici che non vogliono fare accordi con noi ..."Il governo ha fallito: ci ha preso in giro ha raccontato che avrebbe chiuso i porti, e fatto il blocco navale. Invece ha chiuso soltanto gli occhi". Lo ha ...