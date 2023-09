Roma, 17 settembre 2023 "Il problema deiviene gestito dal governo con lo stile dell'asilo mariuccia. Salvini decide di chiamare Le ... Lo ha detto Matteo, leader di Iv, intervenendo alla ......Festa nazionale di Italia Viva al Castello di Santa Severa Suibagno di realtà per Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che fanno flop Presentando il nuovo progetto politico Il Centro ,...Ecco, quindi Matteo, mai domo, strizzare l'occhio alla Meloni per poi parlarne male ... "ISono problemi loro che a noi non toccano". Allora come si può sperare di vedere in futuro una ...

Migranti, Renzi: "Governo ha fallito, gestisce problema come asilo Mariuccia" ilGiornale.it

Migranti,Renzi: chi sta in mare va salvato non si lascia affogare Tiscali Notizie

(Agenzia Vista) "Il problema dei migranti viene gestito dal governo con lo stile dell ... per le europee con quantità industriali di populismo". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Iv, intervenendo ...Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dà in pasto ai suoi tutti gli argomenti del suo repertorio: tornano Soros, l’Islam e la carne sintetica ...