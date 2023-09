Migranti | Meloni | ' ottimista su Consiglio Ue | ipotesi sostegno a bilancio tunisino senza Fmi'

(Di domenica 17 settembre 2023) Lampedusa, 17 set. (Adnkronos) - "Ho parlato al telefono, dopo avergli mandato una lettera, con il presidente deleuropeo Michel. Sto aspettando risposta ufficiale, ma sonosul fatto che se ne discuterà. Anche perché in questi giorni ho parlato con tantissimi dei leader deleuropeo e sono tutti molto sensibili a una materia che capiscono essere di rilevanza per ognuno di noi". Lo ha detto la presidente delGiorgia, dopo la visita a Lampedusa con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, rispondendo a chi domandava se il temaè entrato nell'ordine del giorno del prossimoeuropeo. "Sul tema della Tunisia noi siamo per accelerare non solo l'implementazione della prima parte del memorandum, ...

ha sottolineato che la sola redistribuzione non risolve il problema, ma che è essenziale ... Ha anche annunciato un piano d'azione in dieci punti come risposta coordinata all'emergenza... imbrattate le colonne del Corridoio Vasariano Ultimo Aggiornamento Fotogallery -e Von der ... morta 72enne Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Ancora caos a Lampedusa per trasferimenti...... in Libia, dopo aver pagato 4mila dollari a testa La premier Giorgiacon la presidente della ...gli Affari interni Ylva Johansson è arrivata nell'hotspot di Lampedusa per incontrare i. ...

Migranti Lampedusa, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen sull'isola Adnkronos

Migranti, Meloni e Von der Leyen in visita a Lampedusa: protesta dei cittadini. FOTO Sky Tg24

"Nell'immediato il governo intende adottare misure straordinarie per fare fronte al numero di sbarchi che abbiamo visto sulle nostre coste", a partire dal Consiglio dei Ministri di lunedì, prosegue ...(Agenzia Vista) Lampedusa, 17 settembre 2023 Di fronte ai flussi che stiamo affrontando, "l'unico modo per affrontare seriamente il problema è fermare le partenze illegali". Lo ha affermato il presid ...