Migranti | Meloni incassa la rivoluzione della Ue | “Da oggi non si accoglie | si fermano le partenze”

(Di domenica 17 settembre 2023) I primi frutti del pressing italiano sulla Ue, affinché sblocchi gli aiuti alla Tunisia che sono parte dell’accordo che prevede la stretta delledeidalle coste nordafricane, si iniziano a vedere. Il ministero degli Interni tunisino ha lanciato, su istruzione del Presidente, una operazione di sicurezza su vasta scala per rallentare gli “inaccettabili” flussi migratori “illegali“, come ha detto Kais Saied, diretti in Italia dalle sue coste. L’operazione, diretta contro i trafficanti, è concentrata su Sfax, rende noto l’agenzia Tap. Il portavoceGuardia costiera tunisina, Houssem Jbebli, ha rivendicato il blocco di due, con 200. Sei barchini sono stati inoltre sequestrati. E’ la svolta, forse, sul fronte dei confini nordafricani, nel giorno in cui il governo ...

La presenza di Ursula von der Leyen a Lampedusa ne è la dimostrazione plastica: il pressing dista portando i primi risultati ma è ancora presto per esultare. "11.500in una settimana"......a Lampedusa "In tema di contrasto ai flussi di, quella che il Governo italiano è riuscito a fare in Europa è una rivoluzione copernicana ". Così il presidente del Consiglio, Giorgia, ......i, adesso l'Europa parla di come fermare le partenze. Questo è un punto di partenza al quale dovranno corrispondere altrettanti fatti concreti". Lo ha detto la premier Giorgiaa '...

Migranti,Meloni:proporrò missione navale Ue a prossimo Consiglio Tiscali Notizie

Un Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) per ogni regione e aumento del trattenimento dei migranti fino a 18 mesi, il massimo consentito dalla normativa europea. Giorgia Meloni l'aveva detto a c ...(Adnkronos) – “In tema di contrasto ai flussi di migranti, quella che il Governo italiano è riuscito a fare in Europa è una rivoluzione copernicana”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ...