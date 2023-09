Migranti | Meloni e von der Leyen visitano l' isola di Lampedusa

Mentre la presidente della Commisione europea, Ursula von der Leyen,è in visita a Lampedusa insieme alla premier Giorgiache l'ha invitata per rendersi conto di persona della gravità della ...problema che potrebbe investire tutta la Ue 'Se qualcuno pensasse che di fronte alla crisi globale in atto la questione si potesse chiudere così prenderebbe un abbaglio. Siamo a una ...Lampedusa, 17 settembre 2023 La premier Giorgiae la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, visitano l'isola di Lampedusa. Ecco le immagini. Fonte video: Chigi

Meloni ai migranti: «Mi rivolgo a chi vuole entrare illegalmente in Italia: sarete trattenuti e rimpatriati» Corriere TV

New York Times: Lampedusa mostra i limiti dell’approccio di Giorgia Meloni alle migrazioni la Repubblica

Von der Leyen lo sa bene, è sempre molto collaborativa e questo è molto importante”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa a Lampedusa.(LaPresse) Giorgia Meloni in visita a Lampedusa con la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, per l'emergenza migranti. Serve ...