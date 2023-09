Migranti | Meloni | ' da Europa inversione a U buona e giusta' **

La presidente della Commissione europea questa mattina ha pronunciato parole in tema di immigrazione che dall'Europa non erano mai state pronunciate, che si riassumono nella frase 'siamo noi a ...Complotto a Lampedusa, Boldrini in tilt: fango suLeggi anche Lampedusa,'sfida' europea: la visita lampo die von der Leyen, Giorgiae Ursula von der Leyen a Lampedusa: "Stiamo lavorando per voi"e von der ...

Il video di Meloni sui migranti è pieno di cose false Il Post

Migranti, Meloni: «Fermare le partenze illegali». Von der Leyen presenta piano in 10 punti Il Sole 24 ORE

siamo noi a decidere chi entra e non entra in Europa e non i trafficanti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in una intervista a 'Dritto e rovescio su Rete4 che andrà in onda stasera.Le iniziative presentate dalla presidente della Commissione in occasione della visita a Lampedusa con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...