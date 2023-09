Migranti | Meloni alle forze dell' ordine | ' grazie per tutti i sacrifici che state facendo' **

...Lo ha detto papa Francesco all'Angelus nel giorno in cui a Lampedusa c'è la visita della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen insieme alla presidente del Consiglio Giorgia: "Missione contro scafisti". Von der Leyen: "Decidiamo noi chi entra"ha sottolineato che la sola redistribuzione non risolve il problema, ma che è essenziale ... Ha anche annunciato un piano d'azione in dieci punti come risposta coordinata all'emergenza

Meloni ai migranti: «Mi rivolgo a chi vuole entrare illegalmente in Italia: sarete trattenuti e rimpatriati» Corriere TV

Meloni annuncia: gestione dei migranti militarizzata e lunghe "detenzioni" Avvenire

Lampedusa, 17 set. (Adnkronos) - "Ho parlato al telefono, dopo avergli mandato una lettera, con il presidente del Consiglio europeo Michel. Sto aspettando risposta ufficiale, ma sono ottimista sul fat ...Lampedusa, 17 set. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda la missione navale, continuo a dire quello che ho sempre detto: l'unico modo serio per affrontare questa vicenda è da una parte aiutare le autorit ...