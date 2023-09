Migranti Lampedusa | von der Leyen in visita sull' isola con il premier Meloni

(Di domenica 17 settembre 2023) 17 set 09:55, von dere Johansson arrivate aIlGiorgiaè appena atterrata all'aeroporto di, da dove prenderà il via lanell'con la ...

Matteo Salvini pronto a rispolverare il modello di lotta e di governo. E sull'emergenza clandestini aschiera Marine Le Pen (che spiazza l'ala istituzionale del partito). Sull'autonomia è corsa contro il tempo....del Pd - se c'è o meno una responsabilità da parte dell'Europa nell'emergenza in atto a. ... poi era colpa della brigata Wagner che spingeva iverso l'Italia come ritorsione per il ...17 set 07:50, altri sbarchi a: quasi 2mila all'hotspot Altri 144 i, 69 dei quali sbarcati direttamente a Cala Croce, sono approdati, a partire dalla mezzanotte, a ...

Salvini, piccolo vademecum per ribattere alle sue caz**te sui migranti Il Fatto Quotidiano

Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni sono attese a Lampedusa. Nell'isola, intanto, proseguono le pulizie e la messa in ordine dell'hotspot in vista dell'arrivo della presidente della Commissione ...Emergenza migranti, la premier Giorgia Meloni è appena atterrata all'aeroporto di Lampedusa, da dove prenderà il via la visita nell'isola con la presidente della ...