Migranti | il leghista Toccantini a Meloni | “Dalle prossime settimane facciamo da soli | l’aria cambierà Basta con vie diplomatiche” Su La7

(Di domenica 17 settembre 2023) “La via diplomatica è fallita, quindifaremo da“. Sembra una variante del vecchio mottoano “In Europa è finita la pacchia” quella propinata a Omnbus (La7) da Luca Toccalini, deputato salviniano e segretario federale della Lega Giovani. Il, in collegamento da Pontida, ribadisce l’aut aut espresso dall’europarlamentare del Carroccio, Nicola Molteni, in una intervista odierna rilasciata al Giornale (“L’Ue dorme, l’Italia si difende da sola. Con Salvini la linea dura ha funzionato”), che sbugiarda sia la strada diplomatica finora percorsa da Giorgia, sia i toni rassicuranti di Matteo Salvini (“Giorgia ha fatto miracoli”). “Nel 2018 – spiega Toccalini – Salvini da ...

... è da là che viene l'ordine", dice Gigi,bergamasco, che dal 1990 non ha mai saltato un ... appena iarrivano, li carica e li riporta indietro. La gente non capisce il costo che ...Così l'ex europarlamentare, intervistato da 'Corriere tv' a Pontida. "Il problema deilo può risolvere solo l'Europa è inutile bloccare i porti", ha aggiunto Borghezio. ...... è da là che viene l'ordine', dice Gigi,bergamasco, che dal 1990 non ha mai saltato un ... appena iarrivano, li carica e li riporta indietro. La gente non capisce il costo che ...

Migranti, il leghista Toccantini a Meloni: “Dalle prossime settimane facciamo da soli, l’aria… Il Fatto Quotidiano

Stretta sui migranti: Meloni rilancia, Salvini incassa Il Manifesto

Pontida, Salvini «Le Pen rappresenta l’Europa che vogliamo». «Con Meloni obiettivo e destino comune», ha detto poi il segretario della Lega.Il leader del Carroccio sul palco: "Colpo d'occhio eccezionale". L'omaggio a Maroni e Berlusconi. Bossi assente. La richiesta dal pratone: "Fermare gli sbarchi" e "cedere Lampedusa all'Africa" ...