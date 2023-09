Migranti | il carabiniere Iadicicco | «Quella bimba tra le braccia? Gesto di tenerezza naturale e merito di Omar | mio figlioccio»

(Di domenica 17 settembre 2023) Come sta?«Bene, so di avere fatto la cosa giusta» spiega Pasquale, 33 anni,scelto, casertano di San Marco di Teano in servizio in Puglia, protagonista a Lampedusa...

e cittadini che ballano insieme nella festa di paese . E poi c'è Pasquale Iadicicco, appuntato, che prende in braccio una bambina che aveva perso la mamma e stava per essere ......a Lampedusa dove l'emergenzaè crescente. Vi sono militari da tutta Italia, come ad esempio quelli inviati dall'undicesimo reggimento Puglia di stanza a Bari e fra questi il...... mentre era in servizio all'interno del centro di accoglienza perdi Bresso (MI) e noi non ci capacitiamo di come e perché nessuno ancora non si renda conto di quello che vive un...

Bimba migrante in lacrime consolata da carabiniere casertano a Lampedusa, le immagini diventano virali CasertaNews

Migranti, il carabiniere Iadicicco: «Quella bimba tra le braccia ... ilmattino.it

Torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una ...Durante la notte altri 144 i migranti, 69 dei quali sbarcati direttamente a Cala Croce, sono approdati, a partire dalla mezzanotte, a Lampedusa dove ieri ci sono stati 23 approdi con oltre mille ...