(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) – Al di là della “dialettica” dell’Ue con i Paesi membri, che è normale e non va “enfatizzata”, è “importante” che l’Unione mostri “nza”, alle prese con l’aumento dei flussi migratori dal Nordafrica. Lo sottolinea a Santiago de Compostela, a margine dell’Ecofin informale, il commissario europeo all’Economia Paolo. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

La Germania , intanto, riattiva l'accoglienza per idi Lampedusa, mentre Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente il presidente francese Emmanuel Macron. Il commissario: 'Normale ......di complottare contro l'Italia non rispettando le quote europee di accoglienza dei. Il ... Matteo Renzi e Paoloinaugurarono i scellerati patti con il corrotto governo di Tripoli e ...leggi anche Salvini: "La Germania paga sue Ong per portarein Italia" Salvini lascia ... leggi anche Salvini contro: Commissario Ue italiano ma sembra straniero Oggi giornata dedicata ...Lo sottolinea a Santiago de Compostela, a margine dell'Ecofin informale, il commissario europeo all'Economia Paolo

Gentiloni ottimista sul Patto di stabilità. Migranti, "l'Ue mostri vicinanza all'Italia" -Video RaiNews

Migranti, Gentiloni: “Ue vicina all’Italia” siciliareport.it

Proseguono gli arrivi di migranti a Lampedusa, mentre la Prefettura di Agrigento coordina i trasferimenti: nell'hotspot ci sono, al momento, circa 2.500 ospiti. Sull'isola domani, 17 settembre, sono a ...Attualmente i migranti sbarcati in Italia nel 2023 sono lo 0,21 ... Un’accusa estremamente ipocrita in quanto i governi a guida PD di Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni inaugurarono i ...Le ondate di immigrati irregolari che nelle ultime settimane e negli ultimi giorni stanno arrivando in Italia, sono fuori controllo ...