Migranti | Fratoianni | ' da Meloni solita svolta militare e poliziesca'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "La presidente del Consiglio da Lampedusa rilancia l'ennesima. La verità è che ripropone sempre la medesima ricetta, unasulle politiche migratorie. Non funziona, non ha mai funzionato, continuerà a non funzionare". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola, deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i cronisti alla festa di Sinistra italiana a Barletta. "Serve una missione di ricerca e soccorso, politiche efficaci di accoglienza, servono -aggiunge- misure che siano davvero in grado di rispondere ai problemi di chi continuerà a fuggire da condizioni drammatiche e disperate".