Migranti | dai nuovi Cpr ai rimpatri | quello che non torna nella “linea dura” annunciata da Giorgia Meloni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023)rompe il silenzio sul caose annuncia, con un videomessaggio, ladel governo. In realtà questi annunci sembrano più fumo negli occhi che reali soluzioni: sia per il numero irrisorio diche l’Italia riesce a effettuare che per la quantità di posti nei Cpr, totalmente distanti dai numeri degli sbarchi in Italia. Così mentre riil tormentone del blocco navale (questa volta chiedendo all’Ue una “missione europea, anche navale se necessario”) la presidente del Consiglio presenta la sua ricetta e promette un giro di vite sui. Due gli annunci chiave: potenziare i Centri di permanenza per ie aumentare a 18 mesi il termine di trattenimento nelle stesse strutture. Grazie a ...