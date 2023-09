Migranti | da Salvini ‘bacioni’ a Richard Gere | “Apri ville e portateli a casa”

(Di domenica 17 settembre 2023) Le parole del leader della Lega accolte da un boato nella folla riunita a Pontida “, bacioni. E se ti piacciono,le tuetutti atua”. Lo ha detto, suscitando un boato nella folla riunita a Pontida, il segretario della Lega Matteo, riferendosi all’udienza del processo Open Arms a Palermo del 6 ottobre, quando “guardando in faccia, porterò il sorriso del popolo italiano e del popolo di Pontida”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo ha detto, suscitando un boato nella folla riunita a Pontida, il segretario della Lega Matteo, riferendosi all'udienza del processo Open Arms a Palermo del 6 ottobre, quando 'guardando in ...Poco cambierebbe, secondo il signor Ghidelli, setornasse al ministero dell'Interno. "Può ... appena iarrivano, li carica e li riporta indietro. La gente non capisce il costo che ...A quasi un anno dall'insediamento del governo e in piena emergenzaa Lampedusa, sono tanti quelli che criticano la gestione degli arrivi da parte di Meloni: 'ha fatto meglio e ...

Piantedosi: "Salvini sui migranti avrebbe fatto meglio" L'HuffPost

“Richard, bacioni. E se ti piacciono, apri le tue ville e portateli tutti a casa tua”. Lo ha detto, suscitando un boato nella folla riunita a Pontida, il segretario della Lega Matteo Salvini, riferend ...Il sindaco di Prato si dice infastidito da chi lo addita di essere filogovernativo: "Nessuno mi può chiedere di non portare alla luce un tema che ...