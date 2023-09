(Di domenica 17 settembre 2023) "Oggi, in unaal collasso, in piena emergenza e con gli sbarchi diche raddoppiano, si è presentata ai cittadini dicendo "io ci metto la faccia". Ma non erano queste le ...

"Oggi Meloni, in una lampedusa al collasso, in piena emergenza e con gli sbarchi diche raddoppiano, si è presentata ai cittadini dicendo "io ci metto la faccia". Ma non erano ...GiuseppeCarorispondi sì o no, e così a Schlein: dite sì o no. Caro Pd la fai una battaglia per avere ... 'Problema gestito dal governo con lo stile dell'asilo mariuccia' Renzi ha anche parlato ...... e quindi quando era ministro dell'Interno del governo1. "Allora l'Europa intera guardava all'Italia con ammirazione e noi come alleati eravamo orgogliosi di Salvini e della Lega. Aspettiamo ...

Migranti, Conte: a Lampedusa Meloni doveva solo chiedere scusa Tiscali Notizie

Migranti, Conte: «Escluso aprire nuovi centri accoglienza a Treviso» TrevisoToday

Roma, 17 set. (askanews) - 'Oggi Meloni, in una lampedusa al collasso, in piena emergenza e con gli sbarchi di migranti che raddoppiano, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Matteo Renzi alla Festa di Italia Viva: 'Scommetto su un centro che guarda avanti' ...