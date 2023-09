Michela riusciva a inquadrare lo spirito del tempo Per molti | la sua missione intellettuale continua nei gruppi di discussione sui social

(Di domenica 17 settembre 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). A volte mancano le parole. E ora cheMurgia ci ha lasciato mancano ancora di più. Al di là del dolore personale con cui ognuno deve fare i conti da solo, la scomparsa diha lasciato una voragine incolmabile in termini politici ei.aveva le parole. Cioè sapeva dare il nome alle cose. Ogni mattina apro il giornale e davanti a notizie strazianti, assurde, ambigue mi chiedo: “Cosa avrebbe detto?”. Dello stupro del branco di Palermo? Di Caivano e della gita governativa? Della pecora presa a calci?… La lista di fatti brutali, inumani o solo ridicoli è così fitta da farci girare la testa alla ricerca di un senso, di un’interpretazione non propagandistica a uso dei talk-show. Lei aveva la visione, il ...

Era l'unica persona chea tirar fuori l'umorismo da furibonda: non lasciava mai perdere". Lei lo fa "Quando il confronto diventa aggressivo me ne vado. Ho paura degli scontri,ci si ...... mentre Greta, viaggiando e prendendo parte a incontri in Europa e negli Stati Uniti,... Esattamente comeMurgia che in questi giorni ricordiamo con dolore, anche Greta è stata ...Era l'unica persona chea tirar fuori l'umorismo da furibonda: non lasciava mai perdere". Lei lo fa "Quando il confronto diventa aggressivo me ne vado. Ho paura degli scontri,ci si ...

Michela Marzano molestata alle medie da un professore: L'ho ... Fanpage.it

Bianca Pitzorno: “Non trasformate Murgia in un mito, Michela era della stessa stirpe di Eco” La Stampa

seguito da Michela Murgia. Romanticismo, deliri fascisti, horror: è situazionismo letterario C’è riuscita Felicia Kingsley. A rovesciare le idee alla rovescia del generale Vannacci. Un’eroina, la ...La scrittrice e e professoressa nel suo ultimo libro “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa” racconta le molestie subite da ...