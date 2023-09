Michela Marzano | “Molestata alle medie da un insegnante | mi sono sentita in colpa” La rivelazione della scrittrice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) “Non ne avevo mai parlato e avevo bisogno di farlo, anche se l’ho affrontato in analisi per molti anni.statada undi matematica“.riversa nel suo ultimo romanzo, Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa, un’esperienza vissuta in prima persona. “Volevo partire dalla verità vissuta, qualcosa di accaduto a me per poi diventare Anna, immergermi nel romanzo, interrogarmi sul significato di consenso, vittima, violenza”. La, professoressa di Filosofia all’Università Descartes di Parigi, racconta al Corriere del Veneto a proposito di quell’episodio: “Miin, mi chiedevo ‘cosa ho fatto per provocare’, non trovavo il ...