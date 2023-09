‘Metti una sera…’ | si conclude la quarta edizione della rassegna letteraria

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con successo ladi “Metti una sera …”, lapromossa da Culture e Letture aps in collaborazione con la Libreria Barbarossa e con il patrocinio moraleProvincia di Benevento. Il tema conduttore di tutti gli incontri è stato il temaconoscenza come mezzo per aprirsi al mondo e agli altri. Questa tematica è emersa da tutti gli incontri: la conoscenza del mondo dei Rom nel caso del romanzo di Floriana Coppola “La bambina, il carro, la ruota” ,napoletanità e delle tante parole mutuate da lingue diverse per Amedeo Colella in “Napoli 365”,riscoperta di autrici dimenticate per il saggio di Silvia Scognamiglio ”L’esile penna- Fabrizia Ramondino”, la conoscenza a ...