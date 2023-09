(Di domenica 17 settembre 2023) L’estate non è ancora finita: torna l’sull’Italia, anche se non ovunque.18sarà, infatti, una giornata calda soprattutto al Centro-Sud, mentre alcontinueranno a scoppiare temporali, anche accompagnati da grandine, con locali nubifragi su Alpi e Prealpi (LE).

una giornata calda soprattutto al Centro - Sud, mentre al Nord continueranno a scoppiare temporali, anche accompagnati da grandine, con locali nubifragi su Alpi e Prealpi. Domenica a 40 gradi La domenica sarà dunque destinata non solo a proporci condizioni nuovamente stabili, ma soprattutto temperature in generale e netto aumento. Una vera e propria fiammata

Tempo che tende a peggiorare sulla Lombardia. Lunedì 18 settembre a Milano dopo una mattinata stabile potrebbe arrivare un forte temporale nel corso del pomeriggio. Valori massimi fino a 23 gradi. Sul ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, le previsioni di lunedì 18 settembre. Anticiclone africano al Sud, maltempo al Nord ...