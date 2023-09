Meteo Giuliacci | tempo impazzito | temporali e afa | cosa succede

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) La settimana prossima sarà parecchio movimentata dal punto di vista del. Lo si legge sul sito.it. Forti precipitazioni si alterneranno al caldo africano, che non ci ha ancora abbandonato del tutto. Domani, lunedì 18 settembre, il rischiorali riguarderà soprattutto le regioni del Nord, in particolare sulle Alpi e le pianure adiacenti dove potrebbero cadere oltre 40 millimetri di pioggia in poche ore. Questo per via del passaggio di un fronte instabile proveniente dalle Isole Britanniche e dalla Scandinavia. Sulle altre aree della nostra penisola, invece, rimarrà tutto invariato, con sole e temperature sempre oltre le medie del periodo. Martedì 19 settembre, invece, ci saranno piogge residue solo sulle Alpi centro-orientali. Mentre l'anticiclone africano inizierà a riconquistare lo ...