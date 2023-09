Merlino e Pomeriggio 5 in crisi? Soppressione | la scelta dolorosa di Mediaset

(Di domenica 17 settembre 2023) Dopo un buon avvio,5 targato Myrtaha iniziato a perdere i colpi, perdendo prima la sfida degli ascolti con l'ultima puntata di Estate in diretta, quindi venendo regolarmente superato dalla corazzata La vita in diretta di Alberto Matano, sempre su Rai 1. Aavevano messo in conto che l'inizio dell'era post Barbara D'Urso, con relativo cambio di format (il diktat "meno trash" imposto da Pier Silvio Berlusconi è stato uno dei motivi dell'allontanamento di Carmelita) non sarebbe stato tutto rose e fiori. Di fronte al trend dei numeri di telespettatori e share, però, ai piani alti di Cologno Monzese non staranno con le mani in mano. Da lunedì 25 settembre il ritorno del Daytime di Amici di Maria De Filippi, seguito da quello del Grande Fratello, imporrà un cambio di palinsesto piuttosto doloroso. I ...

Ogni maledetto. È poco più e poco meno di una settimana gli entusiasmanti primi giorni di scuola ghingheri e paroloni per Caterina Balivo Myrtae la sfida si è fatta già mente più dura per le ...... avranno pensato questo i vertici Mediaset nel rimodulare il palinsesto di Canale Cinque , lasciando ampio spazio aCinque di Myrtae tagliando la soap opera La Promessa. Ma si ...Marco Zonetti per Dagospia myrtacinque 2 L'approdo di Myrtaa Mediaset, e precisamente al timone diCinque su Canale5, ha tenuto banco sulla stampa per tutta l'estate. E il debutto della nuova ...

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni su Pomeriggio 5 e su Myrta Merlino: scopriamo insieme di cosa si tratta ...In un mondo televisivo in continua evoluzione, le star della TV sono sempre sotto i riflettori, non solo per le loro esibizioni sullo schermo ma anche per come reagiscono ai cambiamenti nel panorama t ...