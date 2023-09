Mercedes-AMG - Lesuberanza della Stella - FOTO GALLERY

(Di domenica 17 settembre 2023) 30 anni fa, veniva presentata al Salone di Francoforte la poderosa C 36, la prima sportiva di serienata dalla collaborazione con l'AMG (acronimo di Aufrecht e Melcher, i cognomi dei due fondatori, e Grossaspach, la cittadina in cui sorgeva sede originaria), all'epoca partnerCasa di Stoccarda nel DTM. La C 36, berlina derivata dalla prima Classe C, fu solo l'incipit di una proficua collaborazione commerciale: nel 1999, infatti, la Casa di Stoccarda fece ingresso nel capitale azionario dell'AMG, per poi acquisirne il totale controllo nel 2005 e offrire una sempre più ricca gamma di modelli ad alte prestazioni. Oggi, ad Affalterbach ha sede la-AMG: l'attuale offerta di modelli annovera numerose vetture tra Suv, berline, wagon, ma anche coupé e scoperte, molte delle quali equipaggiate con ...

I riflettori di Singapore sono tutti per la Ferrari di Carlos Sainz, autore di una brillante pole position. George Russell (), secondo, precede Charles Leclerc, terzo. Male le Red Bull, eliminate nella Q2. Un momento magico sta vivendo la Ferrari e, soprattutto, Carlo Sainz in Formula 1. Dopo aver ottenuto la ...

Carlos Sainz della Ferrari ha ottenuto una brillante pole position a Singapore, seguito da George Russell della Mercedes-AMG al secondo posto e Charles Leclerc al terzo. Le Red Bull non sono andate ...