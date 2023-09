Meloni | Von der Leyen ha ritardato partenza per New York per essere a Lampedusa

Sicuramente non i trafficanti di esseri umani e non gli scafisti' diceder Leyen illustrando il ... Leggi Anche Emergenza migranti, telefonata fra Giorgiaed Emmanuel Macron: 'Francia ...Lampedusa, 17 settembre 2023 La premier Giorgiae la Presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, visitano l'isola di Lampedusa. Ecco gli applausi per Giorgiaal suo arrivo tra gli abitanti. Fonte video: ChigiLampedusa, 17 settembre 2023 La premier Giorgiae la Presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, visitano l'isola di Lampedusa. Ecco le immagini. Fonte video: Chigi

Migranti, Giorgia Meloni e von der Leyen a Lampedusa: cosa hanno detto Adnkronos

Lampedusa, Meloni annuncia un nuovo giro di vite sull’accoglienza. Von der Leyen presenta piano in 10 punti: … la Repubblica

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "ha ritardato la partenza per New York per essere qui oggi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle ...(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2023 "Il problema dei migranti viene gestito dal governo con lo stile dell'asilo mariuccia. Salvini decide di chiamare Le Pen: ci vuole del talento a cercare gli uni ...