Meloni | Taglio cuneo fiscale per tutto il 2024 è una priorità - Governo? E' un lavoro difficile | farò il mio dovere fino in fondo

E proprio il tema della Sanità, per Giorgiaè una 'grande priorità per l'Italia. Stiamo lavorando per abbassare i tempi delle liste d'attesa che sono oggettivamente troppo lunghi'. 'E' un ..."È chiaro che dobbiamo trovare le risorse, non è che le peschiamo dal cilindro". Lo afferma il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, a proposito della manovra che il governosi appresta a varare in autunno, intervenendo alla Festa nazionale di Italia Viva, a Santa Marinella (Roma). "Allora - prosegue Leo - dobbiamo fare delle scelte, per i giovani, la famiglia, la ......potenziato ildel cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti varato da Draghi , il viceministro dell'Economia e delle finanze Maurizio Leo 'scopre' che l'intervento che il governo...

Meloni: “Taglio del cuneo per tutto il 2024” la Repubblica

Taglio del cuneo, Leo “scopre” che l’erario se ne riprende una parte sotto forma di più… Il Fatto Quotidiano

Il taglio del cuneo fiscale "è priorità assoluta per me”, ha sottolineato la premier: “Il mio grande obiettivo è confermarlo anche per tutto il 2024 e spero di fare anche qualcosa di più". Quanto al ...Per Giorgia Meloni il taglio del "cuneo fiscale è una priorità assoluta. Il mio grande obiettivo è confermarlo anche per tutto il 2024 e spero di fare anche qualcosa di più". Lo ha detto il presidente ...