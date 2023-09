Meloni | ' Qui è in gioco l' Ue' Von der Leyen | ' Dobbiamo decidere noi chi entra'

è in gioco l'Ue. Unica soluzione è fermare le partenze illegali "Come avete visto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha immediatamente accettato l'invito a ...... possiamo ben capire cheha meno difficoltà a superare il benchmark'. Governo che 'non ... Dal'invito al campo largo: 'Noi abbiamo un problema enorme, mancano 65 mila sanitari e ha fatto bene ..."E' molto importante esserecon voi oggi", ha affermato, ringraziandoper l'invito. Von der Leyen ha anche citato la "incredibile cittadinanza di Lampedusa e i fantastici rappresentanti ...

Meloni: 'Qui è in gioco Ue'. Von der Leyen: 'Dobbiamo decidere noi chi entra' TGLA7

Meloni e Von der Leyen a Lampedusa. "Qui è in gioco il futuro dell ... Il Foglio

"Serve che tutti lavorino nella stessa direzione", dice la premier. "Con la redistribuzione non si risolvono i problemi", aggiunge. La presidente della Commissione ringrazia i lampedusani: "Importante ...12:50 - Migranti, Meloni e von der Leyen a Lampedusa: “serve risposta dall’Unione Europea” +++12:44 - Migranti, Meloni ai lampedusani: “stiamo lavorando, siamo qui per voi” +++11:14 - Lampedusa, visit ...