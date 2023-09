Meloni e Von Der Leyen a Lampedusa | “Qui è in gioco il futuro dell’Europa” Il piano della Ue in 10 punti

(Di domenica 17 settembre 2023) «Qui è inilche l’Europa vuole darsi, ildipende dalla capacità di affrontare le sfide epocali e l’immigrazione illegale è sicuramente una di queste sfide. Von derlo sa bene, è sempre molto collaborativa e questo è molto importante»: usa parole nette il presidente del Consiglio Giorgiadopo il suo arrivo a. In conferenza stampa all’aeroporto didopo la visita all’hotspot e al molo dell’isola,e la presidenteCommissione Ue parlano a una voce sola. «La presidente von der– premette il premier – ha subito accolto l’invito a venire a. Ma io non considero questo un gesto di solidarieta dell’Ue ...

A quel punto Meloni che fa Chiama Ursula von der Leyen a Lampedusa nello stesso orario in cui Le Pen parla a Pontida. L'obiettivo non è risolvere il problema ma aprire la campagna elettorale per le ... Meloni e von der Leyen, accompagnati dal ministro Piantedosi e dal commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson, sono stati accolti dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ...

"Serve che tutti lavorino nella stessa direzione", dice la premier. "Con la redistribuzione non si risolvono i problemi", aggiunge. La presidente della Commissione ringrazia i lampedusani: "Importante ..."