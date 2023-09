Meloni e Von der Leyen a Lampedusa. Premier “Ce la mettiamo tutta”

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 settembre 2023)(AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Ce la stiamo mettendo”. Così, secondo quanto si apprende, ilGiorgia, acon la presidente della Commissione Europea, Ursula von der, si è rivolta a un gruppo di isolani in merito all'emergenza migranti.“Stiano lavorando, qui con me c'è Ursula Von der. Le istituzioni oggi sono qui anche per voi. Come al solito ci metto la faccia sulle cose”, ha sottolineato aini che stavano manifestando sull'isola per l'emergenza immigrazione.è scesa dal corteo presidenziale che si stava recando all'hotspot e ha avuto un colloquio con i manifestanti. Con lei anche la Von dere il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.Prima di andare ...