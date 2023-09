Meloni e von der Leyen a Lampedusa | la premier | “Da Ue gesto di responsabilità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 settembre 2023) La conferenza stampa della presidente del Consiglio e della presidente della Commissione europea, che in italiano dice: "L'Italia può contare sull'Ue" La presidente del Consiglio Giorgiae la presidente della Commissione europea, Ursula von der, in conferenza stampa all’aeroporto didopo la visita all’hotspot e al molo dell’isola. “La presidente von derha subito accolto l’invito a venire a. Ma io non considero questo undi solidarieta dell’Ue ma undidel’Ue verso se stessa, perché questi sono i confini dell’Italia ma anche dell’Europa. Siamo di fronte a una portata tale di flussi che se non lavoriamo insieme sul contrasto dei migranti irregolari i numeri travolgeranno prima gli stati ...