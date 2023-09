(Di domenica 17 settembre 2023) Il costituzionalista della Sapienza Gaetano Azzariti a Repubblica sull'emergenza migranti: Chiusi per 18 mesi nei centri di trattenimento? "La libertà personale è inviolabile dice la Costituzione, e questo vale per tutti, migranti compresi"

ROMAsui migranti "di senso d'umanità". La difesa a oltranza dei confini "I decreti Salvini assurti a paradigma". La premier con Von der Leyen a Lampedusa "Ma a fare che". Chiusi per 18 ...... ed altre, sono le famose commissioni che Giorgiaprometteva di togliere quando era in ... finalmentedelle odiose commissioni. Ma che bello! Molti esulterebbero con le braccia al cielo! ...... ma l'esecutivopare intenzionato a considerare dei palliativi, come una social card per le ... La norma, però, non èdi incongruenze: il decreto indica una media delle quotazioni del '...

"Meloni è priva di senso di umanità" L'HuffPost

Giorgia Meloni, ironia della premier a 'Porta a Porta': "Vita privata ... Adnkronos

Il costituzionalista della Sapienza Gaetano Azzariti a Repubblica sull'emergenza migranti: Chiusi per 18 mesi nei centri di trattenimento "La ...Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caos migranti e annuncia, con un videomessaggio, la linea dura del governo. In realtà questi annunci sembrano più fumo negli occhi che reali soluzioni: sia per il ...