Meloni | Dall' Ue rivoluzione copernicana Questione migranti domani in Cdm 

Leggi su agi

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI - "Penso che chiunque abbia una onestà intellettuale in questa nazione debba riconoscere che la presidente della Commissione europea questa mattina ha pronunciato parole in tema di immigrazione che'Europa non erano mai state pronunciate". Giorgiaaccoglie la sponda di Bruxelles sul tema deiil Consiglio dei ministri discuterà delle nuove norme - arriverà soprattutto "una proposta legislativa che estende al limite massimo consentito il trattenimento deiai fini del rimpatrio a 18 mesi" -, poi la premier volerà a New York per l'assemblea dell'Onu dove l'Italia rilancerà sulla necessità che si investa in Africa per impedire il fenomeno delle partenze illegali. Il presidente del Consiglio, in un'intervista a 'Dritto e rovescio' su retequattro si dice soddisfatta. ...