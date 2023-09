Un'ora e mezza di confronto schietto sui problemi di Caivano 'e delle tante Caivano d'Italia' per il procuratore nazionale Antimafia Giovannigiunto alVerde a dare solidarietà alla ...Per contrastarla, basteranno i blitz ad "alto impatto" e il piano di recupero diVerde ... E diversi magistrati, compreso il procuratore nazionale antimafia, hanno espresso dubbi sulla ...Mezzo governo, con la presidente Giorgia Meloni in testa, arriva alVerde per promettere ... firmata dall'attuale procuratore nazionale antimafia, Giovanni, all'epoca a capo della procura ...

Melillo al Parco Verde di Caivano: «Nessuno si giri dall'altra parte» ilmattino.it

Caivano, il procuratore antimafia Melillo: "Nessuno si volti dall'altra parte" Ottopagine

Un'ora e mezza di confronto schietto sui problemi di Caivano «e delle tante Caivano d'Italia» per il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo giunto al parco Verde a ...Un'ora e mezza di confronto schietto sui problemi di Caivano "e delle tante Caivano d'Italia" per il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo giunto al parco Verde a dare solidarietà alla ...