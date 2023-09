Meghan Markle torna al fianco del principe Harry in pubblico

(Di domenica 17 settembre 2023) Ilsembra che abbiano trovano nuovamente il loro equilibrio. La coppia, infatti, è riapparsa insieme indopo aver alimentato per molto tempo le voci di una possibile crisi. Ecco qual è stata l’occasione che li ha fatti riunire. Si è parlato per un lungo periodo di una possibile crisi trae il. Voci che non erano mai state scacciate del tutto. Anzi, i Sussex involontariamente facevano di tutto per alimentarle, soprattutto separando le loro uscite pubbliche. Eppure, adesso sembra che tra loro siato il sereno visto che la coppia è riapparsa insieme ine ha dimostrato grande complicità sotto gli occhi di ...

Look total black e poi total white per Meghan Markle, a Düsseldorf con il principe Harry per gli Invictus Games 2023. La duchessa non ama le mezze misure. Ma è al secondo giorno del… Leggi ...Insomma, quanto meno una mancanza di tatto e di empatia nei confronti dei mutilati di guerra. E Meghan Markle "È in parte colpa sua. Il problema è che Harry vuole compiacerla a tutti i costi e lei è ...