Matteo Salvini | Stiamo cambiando l' Italia | governeremo 10 anni

(Di domenica 17 settembre 2023) FrecciarossaRoma-Milano, siamo partiti dalla stazione Termini alle 10.20. «È in orario», dice, sorride, volta lo sguardo sul paesaggio, è «il corpo che cambia» dell'sui binari e a differenza del testo della canzone dei Litfiba, abbiamo entrambi il biglietto e anche una direzione, Pontida. Il leader della Lega fa liste, prende appunti, scandiscele parole conle pupille: «Stomettendo insieme i punti della giornata». Io ho radunato un po' di domande sul mio taccuino, il genere è quello metallaro dell'intervista sulla strada ferrata, la locomotiva non è quella di Francesco Guccini. Ministro, perché Pontida? «Perché la politica è fatta di numeri, progetti, decreti, codici, ma è anche cuore, emozione, passione e partecipazione e Pontida è da sempre perla Lega il momento del ritrovo e ...

"Il vero strumento per attuare il blocco navale è averecome ministro dell'interno". La nostalgia per il leader leghista al Viminale è quasi unanime sul pratone di Pontida , dove domenica 17 settembre si sono ritrovati migliaia di militanti ...'Siamo determinati a vincere , siamo destinati a vincere in Italia e in Europa'.dal palco del tradizionale raduno della Lega a Pontida pensa alle prossime Europee. Difende 'l'obiettivo comune' con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricordando che 'nessuno ...La domanda del quesito era: 'Chi è più efficace nel fermare gli sbarchi di migranti Giorgia Meloni o'. Per il 90% degli utenti la risposta:. Un risultato schiacciante ...

"Imbecillità naturale". Il veleno di Fazio contro Salvini ilGiornale.it

Lo ha dichiarato oggi sul Sacro Prato di Pontida, suscitando un boato nella folla riunita durante la manifestazione della Lega, il segretario federale e vicepremier Matteo Salvini, riferendosi ...«Le censure dei libri non hanno mai portato a niente di nuovo, viva la libertà di pensiero sempre e ovunque». Così Matteo Salvini difende il generale Roberto Vannacci ...