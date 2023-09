Mattarella | Evitare di cavalcare la paura | cioè di cedere al modo neo-liberale di governare

(Di domenica 17 settembre 2023) Il presidente Sergioha autorevolmente detto, recentemente, che non bisognale paure. E non possiamo che essere d'accordo con lui. In specie, se consideriamo che il neoliberismo progressista si fonda esattamente sullo stato di emergenza permanente e su una condizione di terrore

L'obiettivo deve essere quello diche le persone arrivino coi barchini del traffico di ... La strada l'hanno indicata il Presidentee Papa Francesco con grande semplicità: canali d'...Alle impresefa notare i tanti "giovani cercano lavoro all'estero, per la poverta' delle ... Il fondamento della democrazia è "la concentrazione del potere, a garanzia della libertà ...la concentrazione del potere, a garanzia della libertà di tutti. Vale per le istituzioni (... Anche qui, strizzate di gomito in platea: si riferisce agli extraprofitti Perpoi, "...

Mattarella: le imprese sono veicoli di crescita e innovazione. Evitare concentrazioni di potere Il Sole 24 ORE

Democrazia: Mattarella, "evitare la concentrazione del potere, a ... Servizio Informazione Religiosa

“I ripetuti episodi di incidenti mortali sul lavoro registrati durante gli scorsi giorni nel nostro Paese e in Calabria interpellano la coscienza di ciascuno, per come affermato dal Presidente Sergio ...Mattarella ha chiarito che la Costituzione non promuove il capitalismo predatorio, ma piuttosto la diffusione della ricchezza. Ha sottolineato l'importanza di evitare la concentrazione del potere ...