Mattarella alla finale di volley | mai visti media così in ginocchio

(Di domenica 17 settembre 2023) Si sa com’è lo sport, non sempre si può perdere, tranne l’Italia di Mancini, e non sempre si può vincere, come l’Italia di De Giorgi, e come sarebbe andata a finire ieri sera è stato chiaro letteralmente in prima battuta: polacchi carichi come belve, basta con gli azzurri bestia nera che li battono sempre e chi se ne importa se il palazzo dell’Eur era già pronto all’apoteosi, sotto gli occhi del presidente. Ecco, qui dev’essere davvero qualcosa di indicibile, di terribile, da Moloc fenicio, da terzo segreto di Fatima, qualcosa di più inaccessibile e blindato di Ustica, della P2 oltre gli elenchi scoperti, delle ultime ore di Hitler nel bunker, di Cagliostro, dei riti esoterici, dei culti sciamanici. Ovunque capiti, passi, si manifesti, epifanisca il Presidente, a Sanremo comeScala,...